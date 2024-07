Un futuro sostenibile per il ’Mare Nostrum’. L’impegno di Grimaldi

Il mare e il futuro del Mediterraneo. Sulla rotta della sostenibilità. Al Grand Hotel Vesuvio di Napoli sono stati premiati i vincitori della XVI edizione del Premio Giornalistico Internazionale ’Mare Nostrum Awards’, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine ’Mare Nostrum’ e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, dell’informazione e dello shipping.

La giuria internazionale del premio, presieduta da Vespa e composta da importanti personalità del mondo della cultura e del giornalismo, ha decretato vincitori Meriem Khdimallah per l’articolo ’Femmes marins: Prévenir et combattre la violence et le harcèlement dans le secteur maritime’, pubblicato su La Presse de Tunisie; Federico Fubini per l’articolo ’Nell’imbuto di Suez, Houthi-Occidente 1 a 0. I Costi per il Mediterraneo’, pubblicato su L’Economia - Corriere della Sera; la redazione MBC – Servicios Audiovisuales del programma televisivo spagnolo ’Curiosity’ per l’episodio ’La Naturaleza se abre paso’, trasmesso sulla rete RTVE; Fausto Biloslavo per il reportage nel Mar Rosso per la libertà di navigazione dal Mare Nostrum pubblicato su Il Giornale e Panorama e Diego Casali per l’articolo ’Autostrade del mare alla prova digitalizzazione’ pubblicato su QN Mobilità.

Il premio speciale ’Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi’, istituito dalla famiglia Grimaldi in memoria del fondatore del Gruppo Grimaldi, è stato assegnato al giornalista Roberto D’Antonio. La prossima edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2024. Il relativo bando sarà visionabile nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com

Egidio Scala