’Ugo’ di FlixBus. Servizio speciale per salita e discesa di utenti disabili

FlixBus, grazie al confronto costante con l’Associazione Luca Coscioni è riuscita anche nel 2024 a migliorare le condizioni di trasporto per le persone con disabilità, aggiungendo alla propria flotta di autobus 17 nuovi veicoli dotati di pedane, che si sommano dunque ai 15 già introdotti nel 2023. Oggi dispone di 114 autobus con pedana. L’azienda ha però come scopo entro il 2026 raggiungere le 127 unità. All’interno del sito è stata predisposta un’area dedicata alle persone con disabilità, così da garantire la giusta assistenza.

In svariate città italiane è presente UGO, un servizio di assistenza nella salita o discesa e nella gestione dei bagagli e degli spostamenti da e verso le fermate di partenza e arrivo a persone anziane e/o con mobilità ridotta.

FlixBus si impegna per una mobilità più accessibile, migliorando costantemente le proprie iniziative. l’Associazione Luca Coscioni auspica per il futuro una collaborazione sempre maggiore tra il settore, le associazioni e le istituzioni, nella direzione di un contesto sempre più inclusivo per tutti i passeggeri.