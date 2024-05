Tutti in carrozza. Italiani al top

In occasione del suo 25esimo anniversario, Trainline – app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e bus – ha commissionato a YouGov una ricerca per analizzare abitudini e desideri di chi considera il treno come mezzo di trasporto in Italia, Spagna, Francia, Germania e UK. La ricerca dimostra l’impatto della vendita online sul modo in cui i cittadini di Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna acquistano i biglietti del treno: l’88%% dei viaggiatori afferma di trovare facile acquistare i biglietti del treno, in tutti i paesi. L’Italia con il 67% si pone subito dopo UK (79%). Per gli intervistati di tutti i paesi, il metodo preferito per l’acquisto dei biglietti è quello digitale (67%), tramite siti web o app, con i giovani sotto i 25 anni (48%) che prediligono il mondo mobile, mentre gli over 45 (39%) restano affezionati ai siti web. Su Trainline sono ospitate 615 ricerche al secondo ed elaborati oltre 6TB, mentre l’app conta 55 milioni di download cumulativi e la piattaforma 117 milioni di visitatori al mese. "Gli italiani amano il treno e hanno adottato la bigliettazione online e sono ferventi utilizzatori del mezzo di trasporto passeggeri più sostenibile che esista" dice Andrea Saviane, Country Manager di Trainline in Italia.