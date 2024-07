Trenino Verde delle Alpi. Un viaggio slow e rispettoso del pianeta

Villaggi alpini, laghi cristallini, cime maestose, cascate e ghiacciai che insieme all’offerta cultura delle località, all’eccellente qualità dell’aria e all’atmosfera rilassata del paesaggio verde della Svizzera completano l’offerta di viaggio dei cantoni attraversati dal Trenino Verde delle Alpi: Cantone Vallese e Cantone di Berna. Il viaggio inizia già dal treno, dove è possibile ammirare i panorami spettacolari dagli ampi finestrini. Un’idea di vacanza ’green’ per questa estate e vivere gli eventi culturali del Cantone di Berna e le magiche escursioni alpini nel Cantone Vallese.

Il Trenino Verde delle Alpi opera nel totale rispetto dell’ambiente, viaggiando con il 95% di energia idroelettrica, l’itinerario su rotaia parte dalla pittoresca città di Domodossola e si dirige verso l’affascinante città di Berna, capitale della Svizzera, in poco più di due ore, effettuando tappe incantevoli lungo il percorso. Scegliere il Trenino Verde delle Alpi vuol dire: viaggiare sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente grazie alla mobilità dolce su treni, bus, battelli e piste ciclabili, e rigenerare il corpo e la mente grazie a una totale immersione nella magica natura della regione svizzera.

Partenza da Domodossola dunque per raggiungere in circa due ore l’affascinante capitale federale della Svizzera. Da non perdere in città: la visita al centro storico della città è patrimonio mondiale dell’Unesco che vanta 6 chilometri di portici, una delle passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa; la visita a piedi del Rosergarten, il bellissimo giardino di rose dal quale si ha una notevole vista della città e la visita al Palazzo Federale che al sabato è gratuita.

Dalla capitale elvetica si parte per immergersi nella natura del Cantone Vallese, fino a Fafleralp all’estremità della valle del Lötschental da cui partono alcuni dei sentieri più famosi, come il tour dei 4 laghi Fafleralp-Blatten che porta ai laghi incastonati nella natura rocciosa e selvaggia. Per scoprire i territori attraversati dal Trenino Verde la soluzione ideale è la carta giornaliera BLS Trenino Verde, al costo di 62 Chf (63 euro), che consente di salire e scendere dal treno e dai battelli sul Lago di Thun per l’intera giornata (www.bls.ch/treninoverde).

