Traghetti e vacanze. Ferryhopper, l’app che ti porta al mare

A svelare le destinazioni più in voga in Italia e all’estero è la piattaforma di prenotazione online per traghetti che rivoluziona il modo di viaggiare via mare. Ferryhopper è l’app di settore più scaricata al mondo (2.2 milioni di download, di cui 260mila provenienti dal mercato italiano, con un aumento osservato, anno per anno e a livello globale, del 75%) per navigare a tt raverso il Mediterraneo risparmiando tempo e denaro.

Il biglietto, infatti, grazie al sito web e all’applicazione ’user friendly’, si acquista in modo semplice, con pochi clic e risparmiando . Dal 2022 al 2023 si è registrato un aumento complessivo di passe ggeri che ha viaggiato con Ferryhopper pari al +77,5% con oltre 8.5 milioni di biglietti venduti, 3000 rotte e 26 paesi serviti.

La crescita del traffico via mare in Italia per i traghetti registra un buon andamento, come emerge dall’ultimo report trimestrale dell’Osservatorio sulle tendenze di mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: secondo i dati dell’AdSP (Autorità di sistema portuale) relativi al primo bimestre 2023, si evidenzia sempre più l’utilizzo da parte degli italiani del sistema di circolazione marittima.

Spiega Christos Spatharakis, Ceo e Co-founder di Ferryhopper: "Siamo nati nel 2016, quando il panorama dei viaggi in traghetto era molto diverso rispetto a oggi, sia in termini di esigenze che di standard. Allora credevamo, e continuiamo a credere, che la digitalizzazione fosse la strada giusta da seguire, soprattutto per i viaggi via mare. Al momento non potremmo e ssere più orgogliosi di aver seguito quella strada, che ci ha appunto portato a essere dei rivoluzionari e dei leader del settore. In Italia e nel resto d’Europa il panorama dei viaggi in traghetto si sta evolvendo e siamo contentissimi di trovarci in prima linea, pronti a opporci a tutto ciò che ostacola il progresso nel nostro campo".

R.G.