Tra car sharing e Telepass Point. Le nuove frontiere degli automobilisti

Tra gli asset di Enilive, anche una rete di oltre 5mila punti vendita in Europa, di cui 4mila in Italia che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone in movimento per soddisfarne le esigenze in modo sempre più sostenibile. Con questo obiettivo, le stazioni Enilive si stanno trasformando in hub per la mobilità: offrono nuovi vettori energetici come il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili), il biometano, il bio-GPL, nonché l’idrogeno e l’elettrico, e rendono disponibili nei punti vendita tanti servizi che i clienti potrebbero altrimenti utilizzare solo con ulteriori spostamenti.

Nelle stazioni Enilive sono presenti i Telepass Point, in cui richiedere o sostituire il dispositivo Telepass; è attivo il servizio di pagamento dei bollettini postali, è possibile prelevare denaro contestualmente al rifornimento, ritirare i pacchi dei corrieri; fare una spesa di qualità negli Emporium, i negozi di prossimità, e anche concedersi un momento di ristoro in uno dei quasi 1.200 Eni Cafè in Europa, di cui 600 in Italia dove costituiscono la più grande catena di bar, o in uno store ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive in collaborazione con Accademia Niko Romito. Inoltre, alcune stazioni Enilive stanno diventando Enjoy Point nei quali iniziare e terminare i noleggi dei veicoli in sharing.

Enjoy è il servizio di car sharing di Enilive: è presente in modalità free floating a Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze, e in modalità station based in oltre 60 città in tutta Italia, dove numerose stazioni Enilive sono diventate anche Enjoy Point nei quali iniziare e terminare i noleggi dei veicoli, per qualche ora o per più giorni. Enjoy conta oltre 1 milione di clienti, oltre 33 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi e una flotta complessiva di circa 3mila veicoli.

Il car sharing contribuisce a decongestionare il traffico nei centri urbani perché permette di ridurre il numero delle auto private in circolazione. Complementare al trasporto pubblico locale, è un servizio utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini e può contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana.

L’utilizzo di tutti i veicoli Enjoy può consentire vantaggi come l’accesso a molte ZTL e il parcheggio gratuito in aree solitamente a pagamento o riservate, oltre all’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Enilive nell’area di copertura.