Tom, il ciclomotore che sta nel bagagliaio

E’ in rampa di lancio Tom, l’innovativo ciclomotore elettrico in grado di compattarsi per essere trasportato come un trolley. Grazie al supporto di Reinova (ww.reinova.tech ), team specializzato in sviluppo, testing e validazione del powertrain ibrido ed elettrico, la giovane start-up ToMove ha portato avanti il progetto finanziato da una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter.

Il nuovo ciclomotore consente la disponibilità costante di un mezzo di trasporto rapido, agile e a zero emissioni, con la possibilità di essere ricaricato da ogni presa standard. Grazie alle contenute dimensioni e al peso ridotto va nel portabagagli di ogni auto. Autonomia di 50 km, impiega una centralina del cambio, che offre una gestione flessibile dei parametri e consente di optare tra una velocità e autonomia.