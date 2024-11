Sym corre nel futuro. Jet X e Fugue: che stile

Una storia che parte nel lontano 1954, quella di Sanyang Motor. E che oggi festeggia con orgoglio i suoi 70 anni di successi con un mercato (evidenziato a Eicma) a cinque stelle. Senza dubbio la novità più attesa ed imminente è ADX TG 400, che gioca un ruolo da vero protagonista sulla pedana degli adventure insieme ai suoi ’fratelli’ minori ADX 125 e ADX 300. La filosofia costruttiva di nuova concezione esalta le sue caratteristiche motociclistiche di ispirazione crossover.

Questo insieme a due new entry che portano il concetto di turismo sportivo su due ruote ad un livello superiore, combinando perfettamente comfort, tecnologia ed eleganza: TTLBT, maxiscooter che si distingue per la silhouette imponente, con l’inedito inserimento delle borse laterali e del parabrezza elettrico, oltre ad una dotazione tecnologica studiata per supportare il viaggiatore, come lo schermo touch screen da 7 pollici.

Quindi Cruisym 400, pronto ad aggredire le strade urbane ed extra urbane ’bucando’ l’orizzonte con le potenti luci full led. Uno sguardo che non si dimentica. Così con l’avvento di ADX TG 400 si completa la squadra degli scooter più divertenti di casa SYM, sempre alla ricerca di nuove avventure e nuovi stimoli. Il piccolo (125 cc), il medio (300 cc) e il grande (400 cc) sono un trittico che fa sognare e che punta dritto alla leadership di questo segmento di mercato.

Siamo all’Urbanity Team: giovani, urbani, irresistibili, sono i ragazzacci più cittadini di tutta la gamma. Jet X, Fugue, Fiddle, Crox e su tutti il nuovo Jet 14 Evo, dove Evo sta proprio per evoluto: design sportivo e accattivante, offre un mix perfetto di stile, comfort e prestazioni, rendendolo la scelta ideale per muoversi agilmente in città. La sua estetica ergonomica e funzionale si combina ad un comfort di guida eccezionale che non rinuncia alla prestazione. Il suo equipaggiamento completo non fa mancare nulla a chi lo guida.

Menzione speciale per l’Electricity Team (al momento solo per il mercato estero): l’esclusiva proposta di scooter ibrido è un concept, già molto sviluppato e in fase di finalizzazione. Si differenzia soprattutto per il tipo di batteria agli ioni di alluminio, estremamente innovativa per la capacità di rendere sostenibile il riciclo e fornire soluzioni per il settore dell’accumulo energetico. "Questo per noi è un anno importante, un anniversario che ci rende molto fieri di far parte di un gruppo che in questi 70 anni ha saputo sempre rinnovarsi e proporre soluzioni all’avanguardia", ha dichiarato Domenico Lojacono, sales e marketing director di SYM Italia.