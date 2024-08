’Speed no limits’. Via al nuovo tour per il Salone dell’Auto

di Egidio Scala

Dopo la presentazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge bipartisan ’Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico’, elaborata dall’Intergruppo Parlamentare ’Amici dei Motori’ in collaborazione con Automobile Club d’Italia e Città dei Motori, Speed No Limits lancia un nuovo itinerario di 4 giorni (12-15 settembre) alla scoperta dei luoghi simbolo dell’automobilismo in Piemonte, in occasione del Salone dell’Auto di Torino.

Speed No Limits è una formula di turismo motoristico ideata nel 2019 da Mitia Wladimir Adesso (nella foto), accompagnatore turistico certificato e già responsabile della Ferrari Club Radio di Roma. Il progetto, in partnership con agenzie viaggi, organizza itinerari tematici di più giorni alla scoperta di collezioni, musei e archivi dedicati alla storia automobilistica Made in Italy e, al contempo, degustazioni di prodotti tipici regionali: un’immersione completa nelle eccellenze del nostro Paese.

Al momento, l’offerta copre Nord e Centro Italia, con partenze da Torino, Milano, Verona, Bologna e Roma. Speed No Limits coinvolge designer e operatori del settore automobilistico come Edgardo Michelotti (Michelotti Design) e Pietro Camardella, designer in Pininfarina della leggendaria Ferrari F40, invitandoli a raccontare in prima persona la propria esperienza a contatto con i motori. Inoltre, collabora con professionisti della comunicazione culturale come FOS Comunicazione e Fabrizio Bellotti Communication.

Nei giorni del Salone dell’Auto, Speed No Limits propone una passeggiata in centro a Torino fra i modelli più iconici della storia automobilistica e le ultime rivelazioni del mondo dei motori, senza mancare la scenografica sfilata storica di venerdì 13 settembre, che vedrà passare in rassegna antiche carrozze, auto d’epoca e prototipi di ultima generazione.

Il tour si snoderà fra alcune tappe fondamentali della storia motoristica ed enogastronomica piemontese: dal Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ai tramezzini del Caffè Mulassano in Piazza Castello, dalla Collezione Pininfarina a Cambiano ai cocktail di Casa Martini a Pessione, dal nuovo Museo del Cioccolato della Pasticceria Pfatisch a un’immersione negli aromi del Museo del Vermuth Carpano. È possibile iscriversi fino al 31 agosto. Il tour parte da Torino ma è possibile raggiungere il punto di ritrovo con mezzi propri. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito o contattare [email protected]