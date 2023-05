Sixt, l’autonoleggio amico dell’ambiente e della svolta ’green’

Leader tecnologico e dell’innovazione nel settore dei servizi per la mobilità di livello premium, SIXT sta attuando un pacchetto completo di misure per ispirare sempre più clienti a sperimentare la mobilità sostenibile. Si tratta di un Programma olistico di sostenibilità ambientale con obiettivi importanti che tracciano la rotta del Gruppo da qui ai prossimi anni e che prevedono l’elettrificazione della flotta, la formazione di una propria infrastruttura di ricarica, lo sviluppo tecnologico della piattaforma di mobilità SIXT ONE che permetterà con un’unica app di accedere a centinaia di migliaia di punti di ricarica e di servizi, l’impegno per una neutralità climatica come azienda.

SIXT sta lavorando per raggiungere il 12-15% di flotta elettrica entro la fine del 2023 garantendo ai propri clienti 20 nuovi modelli elettrici e plug-in di alta gamma tra cui Audi, Opel, Renault, BMW, Peugeot e Tesla. Entro il 2030, dal 70 al 90% dei veicoli dell’azienda in Europa saranno elettrificati, tutti prenotabili tramite l’app SIXT. SIXT accelera così verso la mobilità elettrica, facendosi ’educatore’ e promotore di questa nuova modalità dando la possibilità a sempre più persone di avvicinarsi alla guida elettrica anche gradualmente attraverso il noleggio a breve o medio termine.

SIXT ha stanziato 50 milioni di euro per la propria infrastruttura di ricarica, preparando le proprie sedi in modo che possano ricaricare la flotta elettrica una volta che i veicoli vengono restituiti. Insieme ai propri partner, offrirà inoltre ai clienti l’accesso a livello nazionale alla maggior parte dei punti di ricarica disponibili nei paesi europei in cui opera. Attualmente se ne contano 300mila. Ancora una volta sarà la tecnologia a supportare questo percorso grazie all’inserimento della nuova funzione SIXT Charge nell’app. Con una sola registrazione l’utente potrà gestire la propria ricarica.

L’app SIXT e la piattaforma SIXT ONE sono già il fulcro per un utilizzo semplice e flessibile dei servizi di mobilità dell’azienda. Con il noleggio di auto e veicoli commerciali, il car sharing, il ride hailing e gli abbonamenti auto, essa combina una serie di prodotti che rendono la mobilità più sostenibile.

