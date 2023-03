Sempre più incidenti. "Agire subito sui giovani"

Incidente mortale a Castello d'Agogna (Sacchiero)

Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale, gli incidenti su strada risultano in aumento, vi siete chiesti quali siano le ragioni? "Sono numerosissime e sono le stesse sulle quali abbiamo spesso riflettuto nel corso degli anni. I problemi partono già dalla formazione dei futuri automobilisti: manca un programma mirato di educazione stradale per i ragazzi". Eppure sono diversi i progetti per le scuole legati all’educazione stradale. "Sì, ma il tema non è affrontato a dovere in modo sistemico: rimangono progetti spot che non sono sufficienti ad arginare il problema". Per quanto riguarda, invece, il contrasto attivo alle infrazioni su strada, rilevate delle problematiche? "In questo caso uno dei fattori che determinano l’aumento degli incidenti è senz’altro il fatto che è calato a picco il numero delle pattuglie". A cosa è dovuta questa tendenza? "Al fatto che interi reparti della Polizia Stradale vengono chiusi, magari nell’ottica di un accorpamento che non fa altro che lasciare privi di agenti alcuni territori che, invece, avrebbero molto bisogno della presenza fisica delle pattuglie. Pensiamo a Rocca San Casciano, nel forlivese, ma anche a Lugo, Casalecchio… Tutte località che oggi fanno i conti con una cronica carenza di controlli. Togliere la Stradale è...