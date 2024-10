Ruota Libera Revolution. Una Rc Auto telematica con tre ’black box’

Sara Assicurazioni ha annunciato il lancio di ’Ruota Libera Revolution’ la nuova formula RC Auto che da oggi si arricchisce di un’offerta telematica. ’Ruota Libera Revolution’ si distingue per convenienza e flessibilità, con la possibilità di scegliere tra tre diversi dispositivi black box, ciascuno con funzionalità specifiche e costi competitivi, oltre a poter personalizzare le coperture e approfittare di tariffe vantaggiose.

Indipendentemente dal dispositivo selezionato, tutti i clienti potranno infatti usufruire di sconti significativi sia sulla RCA – con un risparmio equivalente ad un mese di premio rispetto alla soluzione tradizionale – che sulle garanzie accessorie come ad esempio fino al 50% di sconto su Furto e Incendio.

Al risparmio economico si aggiungono poi una serie di servizi avanzati di protezione del veicolo e della persona, come ad esempio la localizzazione e recupero del veicolo in caso di furto, la rilevazione automatica di incidenti e l’attivazione della centrale operativa per l’assistenza in caso di sinistro, avvisi in tempo reale sulle condizioni meteo e molto altro.

Ruota Libera Revolution è la soluzione ideale per tutti gli automobilisti che desiderano un’assicurazione auto semplice e immediata e vogliono beneficiare dei vantaggi offerti dalla tecnologia, per chi percorre anche molti chilometri all’anno e desidera una protezione completa del veicolo.

Sara innova e arricchisce così la sua offerta telematica confermando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni sempre più personalizzate, al passo con i tempi e sempre votate per migliorare la sicurezza della mobilità e la protezione delle persone. "Con questa formula, offriamo ai nostri clienti un prodotto completo e personalizzabile, che combina la ’tradizionale’ polizza auto con i vantaggi della tecnologia ad un costo vantaggioso. ’Ruota Libera Revolution’ amplia la nostra offerta telematica e garantisce un’esperienza di mobilità di grande valore per il cliente grazie ai servizi tecnologici applicati alla prevenzione, all’assistenza e alla liquidazione rapida del sinistro", spiega il Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship, Marco Brachini.