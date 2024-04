Royal Caribbean. Quattro crociere a tema Eurofestival

Dopo l’inizio di una nuova avventura come partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest per il 2024 e il 2025, Royal Caribbean International ha svelato che quattro vacanze in Europa uniche nel loro genere saranno protagoniste della scena a maggio in qualità di crociere ufficiali a tema Eurovision. I fan del più grande evento musicale al mondo e dell’intrattenimento dal vivo potranno vivere il weekend del Gran Finale dello show in modo del tutto nuovo a bordo di Anthem, Explorer, Oasis e Odyssey of the Seas, con esperienze davvero speciali legate all’intrattenimento, alla ristorazione e a molto altro ancora. Le vacanze sono disponibili per la prenotazione sul sito web di Royal Caribbean.

Mentre navigheranno da una destinazione all’altra, gli amanti dello show, nel corso di queste nuove vacanze a tema, troveranno a bordo una serie di esperienze legate Eurovision – l’evento si svolgerà dal 7 all’11 maggio –, con menù e bevande speciali e sorprese uniche. Le aree dedicate all’intrattenimento di Royal Caribbean, tra cui il bar panoramico Two70 - dove l’arte incontra la tecnologia all’avanguardia -, l’arena sul ghiaccio Studio B e il locale dedicato alla musica dal vivo Music Hall, si trasformeranno nei luoghi perfetti dove assistere all’incoronazione del vincitore nel corso della finale tanto attesa.

"Milioni di fan in tutto il mondo guardano l’Eurovision Song Contest da casa. Queste crociere danno loro la possibilità di riunirsi e celebrare il più grande evento musicale dal vivo del mondo in un modo mai visto prima, mentre viaggiano attraverso per l’Europa", ha dichiarato Ben Bouldin, vice presidente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Royal Caribbean International.