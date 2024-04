Primo deposito italiano di bus elettrici. Bologna inaugura il sistema Kempower

Kempower rafforza la sua presenza in Italia fornendo all’operatore di trasporto pubblico Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) le sue soluzioni di ricarica in corrente continua per uno dei più grandi depositi di autobus d’Europa, con i suoi 500 mezzi.

Il deposito, inaugurato lo scorso marzo, è il primo in Italia dotato di soluzioni di ricarica di Kempower. Il progetto rappresenta un traguardo fondamentale per la città di Bologna, inserita tra le 100 città che partecipano alla missione Horizon Europe, il cui obiettivo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, ovvero 20 anni prima rispetto alla scadenza fissata dall’UE in materia di ambiente, energia e clima.

Il 75% dei cittadini europei risiede in città e, a livello globale, nelle città si consuma più del 65% dell’energia mondiale e si produce oltre il 70% delle emissioni totali di CO2. La transizione verso un sistema di trasporto pubblico più sostenibile gioca un ruolo fondamentale non solo nel ridurre le emissioni, ma anche nell’offrire ai cittadini aria più pulita, trasporti più sicuri, meno traffico e inquinamento acustico.

In Italia Bologna è leader nella transizione verso un trasporto pubblico a zero emissioni e l’apertura di questo nuovo impianto per la ricarica di autobus elettrici è fondamentale affinché la città possa raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. In questo sito Tper ricaricherà contemporaneamente 20 autobus elettrici (di 12 e 18 metri di lunghezza) con cinque satelliti Kempower a uscita singola, che offrono fino a 130 kW di capacità di ricarica, e 20 pantografi Kempower, che offrono fino a 300 kW.

"Tutti i nostri veicoli, compresi gli autobus elettrici, devono operare in modo efficiente sulle linee assegnate – spiega Fabio Monzali, direttore tecnico infrastrutture di Tper –. L’unità di potenza modulare di Kempower con gestione dinamica della potenza ci permette di garantire la ricarica anche in caso di guasto. Questo per noi è estremamente importante".