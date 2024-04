Prezzi, allestimenti e le versioni Amg

L’offerta di allestimenti della CLE Cabrio parte da Advanced e Advanced Plus, riservati alle versioni meno potenti (200 e 220D) e poi prevede per ogni versione l’Amg Line Advanced, L’Amg Line Advanced Plus, l’Amg Line Premium e l’Amg Line Premium plus. Il listino della nuova Cabrio parte da 71.000 euro della 200 e della 220 D, passa a più di 83.000 euro nel caso della 300 4Matic e a 99.000 eurpo in quello della 450 4Matic. Le Amg alzano mediamente il prezzo di circa 10 mila euro.