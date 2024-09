Polestar 4: la svolta. Più grinta e sicurezza

Polestar 4 sfodera gli artigli. Il Marchio elettrico di lusso Volvo, facente parte del Gruppo cinese Geely lancia sul mercato italiano, dopo la berlina ’2’ e il Suv ’3’, una versione più dinamica. Più aggressiva sin dalla forma dei fari, su due livelli, chiamati Duel Blade. Lunga 4,83 metri, alta 1,55 m (7 cm in meno di Polestar 3) e con un passo di 299 centimetri. Nasce sulla premium Sustainable Experience Architecture (SEA), originale nelle forme, senza il canonico lunotto, ma con tetto interamente di vetro e un interno speciale. Anche i sedili posteriori sono regolabili e i tessuti dei sedili sono in pet riciclato a maglia, inedito per il settore.

In plancia spiccano la strumentazione digitale con schermo da 10,2” lo schermo centrale, in posizione orizzontale, da 15,4” gestito dal sistemaAndroid Automotive OS. C’è anche un head-up display da 14,7 pollici.Beneficia di una tecnologia di sicurezza attiva e passiva di prim’ordine, compreso il LiDAR opzionale, che aiuta a vedere la strada davanti a sé nel modo più chiaro possibile, a prevenire gli incidenti e a tenere al sicuro gli occupanti in caso di collisione. Altri sistemi forniscono ai passeggeri occupanti una migliore qualità dell’aria, grazie al filtraggio CabinAir, un attento monitoraggio del conducente ed esperienze sonore di primo livello grazie all’impianto Dolby Atmos.

Dotata di sistemi di assistenza per una guida avanzata di secondo livello, Polestar 4 esibisce la versione al vertice della gamma nella Dual Motor Long Range, che eroga, grazie al doppio motore elettrico, 544 cavalli di potenza e 686 Nm di coppia. La batteria ha una capacità di 102 kWh per una autonomia di 564 km. La velocità massima e auto-limitata a 200 km/h: l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 3,8 secondi. È la Polestar più veloce.

Alla versione sportiva a trazione integrale si affianca la Long Range Single Motor a trazione posteriore, spinta da un propulsore che eroga 272 cavalli e 343 Nm: velocità massima di 180 km/h, accelerazione da zero a 100 in 7,4 secondi e autonomia di 620 chilometri. Il prezzo parte da 65.500 euro.