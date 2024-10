Più sicuri con Sara. Con ’Guido Bene’ vantaggi per tutti

Secondo i dati dell’Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano, alla fine del 2023 in Italia circolavano 16,9 milioni di auto connesse, in pratica il 42% del parco circolante e 1 ogni 4 abitanti. L’ampia diffusione delle auto connesse, dotate di dispositivi telematici come le black box, sta trasformando il settore assicurativo aprendo la strada a nuovi modelli sempre più personalizzati e orientati alla sicurezza. I benefici per le compagnie e i clienti infatti sono molti: dalla tariffazione personalizzata, prevenzione dei sinistri e migliore gestione in caso di incidente fino a servizi innovativi.

È il caso di Sara Assicurazioni, Compagnia Ufficiale dell’ACI Automobile Club d’Italia, che da sempre ha uno sguardo sulla mobilità proiettato al futuro e una particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza stradale che si riflette nelle soluzioni assicurative. Un esempio è ’Guido Bene’, l’innovativa polizza auto comportamentale che attraverso la tecnologia della scatola nera premia uno stile di guida virtuoso, permettendo di ottenere un vantaggio diretto sul premio di rinnovo fino al 40%, e di contribuire al contempo a un ambiente più sostenibile e a una circolazione più sicura. La scatola nera, installata professionalmente sull’auto, traccia e analizza i diversi comportamenti di guida degli assicurati e li rende monitorabili grazie all’app ’SaraConMe’.

Ogni cliente può verificare tramite applicazione il proprio comportamento alla guida e, in un’ottica di coaching, monitorare e migliorare le proprie performance con un meccanismo di autoapprendimento. L’app permette infatti di monitorare diversi parametri come i viaggi effettuati, i chilometri percorsi o il totale di ore alla guida: al termine di ogni viaggio viene attribuito un punteggio al comportamento tenuto al volante e più la guida è virtuosa più il punteggio ottenuto sarà alto. Oltre a fornire informazioni sullo stile di guida e le statistiche di viaggio, la polizza integra anche ulteriori servizi telematici avanzati come il ’car finder’, che guida l’utente fino al parcheggio dell’auto e lo supporta nella ricerca del veicolo in caso di furto; il crash report, che fornisce una reportistica dettagliata in caso di crash rilevato, assistenza e soccorso automatico in caso di incidente.

Guido Bene inoltre è il primo prodotto RC Auto in Italia con benefici concreti sui temi dell’ambiente, della responsabilità e della convenienza verificati da ’Bureau Veritas Italia’: ambiente, perché grazie allo stimolo a percorrere meno chilometri e a migliorare lo stile di guida favorisce il contenimento delle emissioni; responsabilità, perché l’adozione di un comportamento responsabile del conducente contribuisce a una maggiore sicurezza stradale; convenienza, in quanto attraverso il sistema premiante incoraggia una guida responsabile, riconoscendo una netta riduzione del premio di polizza al rinnovo.

A questo si aggiungono altri benefici indiretti come il sistema di comunicazione in formato digitale, tramite app ed email e un ciclo di vita delle auto potenzialmente più lungo grazie all’incentivo al minor utilizzo e a una guida responsabile che generano una minor usura del mezzo. "Siamo orgogliosi di aver ottenuto il riscontro positivo dopo un accurato processo di verifica. Un risultato importante che riconosce il nostro impegno per generare un cambiamento positivo riducendo la probabilità di incidenti e limitando le emissioni", sottolinea il Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship Marco Brachini.