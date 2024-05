Nuovo polo a Maranello

Dsv Solutions Italy, divisione di Contract Logistics del Gruppo DSV – terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto – annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di un’area che consolida la propria presenza immobiliare in Italia e, in particolare, in una zona, quella del modenese, strategica per supportare il distretto della Motor Valley emiliana.

L’operazione, del valore complessivo di circa 100 milioni di euro – consentirà di ampliare l’attuale footprint fino a raggiungere una superficie totale di 100mila mq coperti a servizio del solo distretto automotive, con soluzioni che comprendono stoccaggio, movimentazione, servizi a valore aggiunto oltre che servizi di distribuzione globale via terra, mare e aereo.

"Gli investimenti in infrastrutture moderne puntano a offrire soluzioni logistiche più efficaci, efficienti ed ecologiche", afferma Maciej Walenda, Executive Vice President di DSV Solutions (nella foto in alto). "L’investimento a Maranello, cuore dell’industria automotive, è una prova della nostra dedizione e del nostro impegno verso i partner di lunga data, oltre che un’occasione di attrazione di nuove opportunità".