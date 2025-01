Nuova Bmw X3. Design aggressivo e motori su misura

di Francesco ForniPunta di lancia della Casa bavarese, quarta generazione di BMW X3, lo Sport Activity Vehicle di medie dimensioni, gioca carte pesanti. La casa automobilistica tedesca punta su un design aggiornato e una gamma di propulsori ibridi per affermarsi nel mercato. La X3 si distingue per un aspetto imponente, con una lunghezza di 4,75 metri, e per le linee moderne e decise. La parte anteriore si caratterizza per l’ampia calandra a doppio rene, con cornice illuminata e griglia a barre verticali e oblique.

La gamma X3 propone diverse opzioni di motorizzazione, tutte ibride. La variante xDrive20i è dotata di un motore a benzina 2.0 mild hybrid 48 volt da 208 cavalli, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale. Il sistema mild hybrid, con il suo motore elettrico da 18 cv, coadiuva il motore a benzina, riducendo consumi ed emissioni. La batteria si ricarica durante le decelerazioni o sfruttando l’energia in eccesso.

Disponibile anche la versione diesel xDrive20d, destinata a essere la preferita in Italia con un 2 litri da 197 cavalli. Con 400 Nm di coppia e una percorrenza dichiarata di oltre 17 km/litro si presenta ottima viaggiatrice. Per chi desidera prestazioni elevate, la M50 xDrive, con un sei cilindri in linea da 398 cv, può raggiungere i 250 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Completa l’offerta la ibrida plug-in xDrive 30e, con un motore 2.0 a benzina e un’autonomia elettrica dichiarata di 90 km. In arrivo anche una versione diesel 6 cilindri di 3.0 litri: potenza e coppia elevate per affrontare lunghi tragitti con disinvoltura. L’abitacolo della X3 si presenta ampio e ben rifinito, con un design moderno e tecnologie innovative. La plancia è essenziale e lineare, dominata dal grande schermo touchscreen ricurvo da 14,9”: il quadro strumenti digitale da 12,3” offre diverse configurazioni.

Nella zona centrale si trova una barra interattiva con illuminazione variabile in base alla modalità di guida. La regolazione della temperatura del climatizzatore avviene tramite il touchscreen, mentre la portata dell’aria dalle bocchette si modifica con un comando tattile. Su strada la X3 si rivela confortevole e agile. L’abitacolo è ben isolato dai rumori esterni, il motore è silenzioso e il cambio fluido. Lo sterzo, preciso e diretto, offre una buona sensazione di controllo.

Il comportamento dinamico è sicuro e rassicurante, grazie alla trazione integrale e alle sospensioni adattive (optional) che consentono di variare l’assetto. La BMW X3 si muove con disinvoltura sia in città che in autostrada, offrendo un’esperienza di guida piacevole e rilassata. L’assistenza alla guida è di ottimo livello, ma l’impostazione delle mappe di guida risulta complessa, richiedendo l’utilizzo di un tasto fisico e del touchscreen.

La nuova BMW X3 si conferma un riferimento nel suo segmento, offrendo un equilibrio tra comfort, prestazioni e tecnologia. Il design moderno, gli interni ampi e le motorizzazioni ibride la rendono una scelta interessante per chi cerca un’auto di lusso versatile e appagante. Il prezzo parte da 64.200 euro.