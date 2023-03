Neve e ghiaccio diventano amici con Nissan e-4orce

Grinta e risposta immediata per i modelli Nissan provati sulle nevi di Andorra

Trazione integrale elettrica, Nissan cala la sua coppia d’assi con il sistema e-4orce, applicato ad Ariya, crossover al 100% a batterie e a X-Trail, Suv familiare alimentato da un motore termico che opera solo da generatore per un piccolo accumulatore. Collegati alle ruote ci sono due propulsori elettrici. Come lavora e-4orce? La Casa giapponese ha sviluppato una 4WD intelligente, con una gestione in sincronia dei motori elettrici e del telaio.

I propulsori sono installati sui due assi. Garantiscono una ideale distribuzione dei pesi, per un perfetto 50:50 per entrambe.

Allo scenario si aggiunge il baricentro più basso che aiuta l’agilità e la stabilità, ma soprattutto il sistema e-4orce mette sul tavolo altri plus. Quali il sistema di gestione elettronica della trazione 4x4 che ottimizza la dinamica, riducendo il sottosterzo, migliorando il comfort, gestendo il beccheggio nelle brusche frenate e accelerazioni, e la velocità di percorrenza in curva. La coppia può essere ripartita su ogni singola ruota: ne consegue un’aderenza molto elevata anche su fondi difficili, come la neve. Ovviamente la potenza in gioco è diversa, la full electric dispone di quasi 100 cavalli in più e 600 Nm di coppia istantanei .

Su X-Trail e-4orce, il motore anteriore da 204 cv e quello posteriore 136 cv erogano una potenza totale di 213 cv, per uno scatto 0-100 di 7,2 secondi. Su Ariya e-4orce il picco dei due motori arriva a 306 cavalli, per una accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,7 secondi. Abbiamo messo alla prova le due vetture per circa 400 km sui tracciati montani e innevati dei Pirenei, e in condizioni estreme sul Circuito di Andorra, la pista permanente più alta del mondo a 2.400 metri.

I due Suv di Nissan hanno esibito formidabili fluidità di marcia, in totale sicurezza, e facilità di manovra. In ogni situazione e-4orce regola la forza motrice tra asse anteriore e posteriore e la frenata sulle singole ruote. In modo istantaneo si adatta ai cambi di aderenza in un decimillesimo di secondo. Una prestazione impareggiabile nei confronti dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica.

Contribuisce al quadro virtuoso il sistema di controllo del telaio. In sostanza aiuta a mantenere la traiettoria impostata anche in condizioni di strada bagnata o innevata. Ovviamente rispettando i limiti fisici veri e propri. In ogni modo la manovrabilità risulta eccellente, anche quando si forza, come su una pista ghiacciata. Maneggevolezza e stabilità non fanno difetto. Anche se si tratta di due auto differenti. X-Trail è più grande, 4,68 metri di lunghezza contro i 4,60, ma molto meno pesante, 2.024 kg rispetto ai 2.353 nella versione con batteria da 87 kWh.

La vocazione delle due vetture è diversa, come anche il listino. Il top di gamma di Ariya Evolve 4WD, punta di diamante della elettrificazione Nissan ha un prezzo di 68.300 euro, la versione mono-motore con batteria da 63 kWh parte da 57.800 euro. Il più ecumenico e familiare X-Trail nella versione a 7 posti nel ricco allestimento Tekna ha un listino di 50.970 euro.