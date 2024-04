MSC e le world class. La terza nave si chiamerà Asia

MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique hanno celebrato al Seatrade Cruise Global, a Miami, due importanti pietre miliari nella costruzione delle future navi della World Class. Con la cerimonia del taglio della prima lamiera hanno ufficialmente preso il via i lavori per la costruzione della terza nave della World Class, la cui consegna è prevista nel 2026, e che prenderà il nome di MSC World Asia. La denominazione segue la tradizione delle navi della World Class che rendono omaggio ai diversi continenti, simboleggiando la natura globale della Compagnia. MSC World Asia presenterà tocchi distintivi, esperienze e caratteristiche ispirate al continente di cui porta il nome, mentre i dettagli sulle destinazioni saranno rivelati più avanti.

Nel frattempo, la nave gemella MSC World America ha completato un altro importante passo nel suo processo di costruzione, presso il cantiere navale di Saint-Nazaire, in Francia.

La modernissima ammiraglia entra dunque nella sua fase finale di costruzione ed è quasi pronta per essere ufficialmente battezzata il 9 aprile 2025 presso il nuovo terminal di MSC Crociere a PortMiami, dal quale prenderà il via il suo viaggio inaugurale verso Ocean Cay MSC Marine Reserve. L’isola privata nelle Bahamas è sede del programma Super Coral della MSC Foundation ed è stata designata come ’Hope Spot’ da Mission Blue, l’organizzazione non-profit fondata dall’oceanografa Sylvia Earle in riconoscimento degli sforzi di conservazione sull’isola.

"MSC World America – spiega Pierfrancesco Vago, presidente Esecutivo di MSC Cruises – è frutto dell’incredibile partnership tra MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique, con cui abbiamo progettato ben 5 differenti prototipi innovativi – l’ultimo dei quali rappresentato proprio dalla World Class. Con ogni nave ci impegniamo a migliorare la tecnologia ambientale e le nuove peculiarità che arricchiscono l’esperienza per gli ospiti per una vacanza futuristica. MSC World Asia offrirà caratteristiche ancora più avanzate in termini di tecnologie marine e di ospitalità a bordo permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza unica".