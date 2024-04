Mille colori Scrambler. Ducati formula libertà

di Riccardo Galli

Anche in Cina la presentazione della ’Next-Gen Freedom’ Scrambler si è tramutata in un’autentica festa. La serata di Shanghai è cominciata con un discorso introduttivo di Francesco Milicia (VP Global Sales & After Sales Ducati), al quale ha fatto seguito la presentazione tecnica di Rocco Canosa (Head of Scrambler Ducati), che ha raccontato al pubblico presente l’evoluzione del progetto Scrambler, capace nel corso di questi anni di migliorarsi costantemente senza mai perdere la propria identità.

Il nuovo serbatoio è l’elemento che esprime al meglio il concetto di personalizzazione, che da sempre contraddistingue l’universo Scrambler. La porzione colorata del modello Icon è una cover che può essere sostituita per adattarsi a tutti i gusti con grande facilità. Scrambler Ducati propone ben nove colorazioni: ’62 Yellow, Thrilling Black, Ducati Red, Storm Green, Rio Celeste, Orange Tangerine, Jade Green, Sparking Blue, Velvet Red.

Questo meccanismo di personalizzazione si presta in maniera molto naturale anche ad interventi creativi personali. La visione concettuale di Peng Bo fonde l’immaginario dei cartoni animati con la cultura pop e l’arte tradizionale cinese, mescolando elementi classici e moderni, orientali e occidentali, in una prospettiva personale unica.

L’evento di Shanghai rappresenta un’ulteriore tappa del giro del mondo che la Next-Gen Freedom sta facendo, guidata dal suo spirito innato di condivisione. Nel corso del suo primo anno la nuova generazione Scrambler ha prima fatto breccia nel cuore dei motociclisti europei con le tappe del Next-Gen Tour, e successivamente ha portato l’energia e le vibrazioni che da sempre contraddistinguono la ’Land of Joy’ in diversi angoli del pianeta attraverso eventi sempre caratterizzati da gioia, libertà e self-expression: dal Messico alla Thailandia, fino all’India e all’Australia, in tantissiper toccare da vicino le grandi novità proposte da questa nuova generazione Scrambler Ducati.