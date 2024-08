Maybach. Effetto Spa e brindisi

di Giuseppe Tassi

Ci sono prove auto che vanno vissute da passeggero più che da guidatore. Se hai a che fare con una Maybach, il marchio di lusso di Mercedes, ogni dubbio scompare. Dentro il mondo dorato dei Vip in Costa Smeralda, nel regno esclusivo del Phi Beach Club, il marchio della Stella è di casa da anni. È in questo contesto che si svolge un particolarissimo test drive con i modelli più lussuosi del brand utilizzati per trasportare i Vip negli angoli più suggestivi della Sardegna o ai moli d’imbarco per raggiungere in barca le baie incantate dell’isola

Tre sono i mezzi utilizzati per questo tipo di servizio: Mercedes Classe V Exclusive Lungo (98.040 euro), Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic (190.498 euro) e Mercedes-Maybach S 580 (204.333 euro). Il primo è un maxispazio da 5,37 metri, il secondo un lussuoso Suv di raffinata eleganza, la terza una superberlina che nulla ha da invidiare a una Limousine. È proprio la Maybach S 580 l’oggetto della nostra prova su strada nel percorso dall’hub di Baia Sardinia all’aeroporto di Olbia.

Nei 5,47 metri di lunghezza c’è già un progetto di comfort totale: buona parte dei centimetri infatti sono finiti nella zona posteriore per offrire uno spazio infinito a chi siede dietro. E qui che il passeggero si sente cullato come un re. La poltrona può essere reclinata fino a 45,3 gradi e ha un comodo cuscino integrato nel poggiatesta. In più, spostando in avanti il sedile anteriore di destra, si ricava ancora più spazio per le gambe. La poltrona si allunga e diventa un vero e proprio letto.

Ovviamente sono presenti le funzioni di massaggio in più modalità , di riscaldamento e di ventilazione del sedile.

Con le luci cangianti, le profumazioni e le piste sonore che si adattano al tipo di guida, la sensazione è quella di trovarsi in una Spa a quattro ruote, dove regnano relax e morbidezza. E se c’è da brindare per qualche occasione speciale, basta aprire un vano posteriore che contiene un minifrigorifero ed estrarre lo champagne. Non c’è pericolo che i calici si rovescino dalla base che li ospita, perché sono ancorati con un sottile tappetino magnetico.

A livello tecnologico la Maybach S580 riprende e ottimizza tutte le tecnologie della Mercedes Classe S. L’Active Road Noise Compensation, ad esempio, sfrutta l’impianto audio Burmeister per generare segnali sonori che riducono i rumori esterni. Il comando gestuale permette invece di alzare ed abbassare la tendina separatrice tra prima e seconda fila o di aprire e chiudere le portiere con un semplice gesto. Gli Adas sono di livello 3 e prefigurano già la guida autonoma.

Quanto a motore, la S580 monta un V8 4.0 da 508 cv, la S 580 EQ elettrificata è alimentata da un V8 3.0 da 367 cv, mentre la top di gamma è la S680 con un V12 da 6 litri e 612 cv con velocità massima di 250 km/h e scatto da 0 a 100 orari in 4,5 secondi. Ma qui più delle prestazioni conta il comfort. E su questo piano Mercedes-Maybach è praticamente imbattibile.