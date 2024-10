Lusso e prestazioni insieme. La ricetta del designer Villain per realizzare auto da sogno

Mettere un vestito buono ai sogni. È questa l’aspirazione del capo design di Alpine Antony Villain. Un rapido viaggio dentro lo stand della casa francese del gruppo Renault conferma che l’obiettivo è centrato. Di sogni incarnati si parla sfiorando le Alpine che popolano la scena: dall’avveniristico prototipo Alpenglow a idrogeno, alla A390 Beta che prefigura una Fastback con tecnologie da F1, fino alla A110 R Ultime, grintosissima sulla sua base inclinata, mentre sembra pronta al decollo verso il cielo.

Suggestioni tratte dal mondo aeronautico sono più che frequenti nei gioielli di Alpine e conferiscono alle auto blu del marchio un’eleganza che fonde passato e futuro in una miscela perfetta. "Ci piace affrontare la dualità delle proposte che offriamo al pubblico – spiega Villain – da una parte le vetture da sera, in smoking mi viene da dire, dall’altra le auto di uso più comune, che non perdono il Dna Alpine ma sono pronte ad affrontare la realtà di tutti i giorni".

Ma c’è una formula magica per disegnare auto che sposino lusso e velocità, estetica e e prestazioni? "Noi – continua Villain – facciamo auto per garantire il massimo piacere di guida e per questo diamo agilità ai veicoli. Il nostro è un elettrico che deriva dalle competizioni. Lo dimostra al meglio Alpenglow, che è un po’ la madre delle future Alpine: è un’auto da sogno ma saprà andare forte e lontano. La A390 Beta allunga le linee della A110, ma il Dna Alpine è sempre riconoscibilissimo.

"Come negli interni – conclude Antony Villian – con pelli pregiate e materiali alto di gamma. Volante, cockpit, Boost, ogni scelta estetica diventa funzionale all’uso della vettura. Come il sedile del pilota che ha un centro di gravità ribassato al massimo e gli consente di vestire la sua auto, quasi di indossarla come un capo firmato".

Giuseppe Tassi