La panchina bianca di Curre Curre Uagliò

L’installazione della panchina bianca a Napoli

I recenti dati resi noti dalla Commissione europea sull’andamento della mortalità da collisioni stradali nel 2022 in Italia ci dicono che c’è stato un aumento delle vittime, in confronto al 2021, di tre volte superiore alla media degli Stati UE (+9%). Nel 75% dei casi, è la velocità la causa della morte mentre è la città il luogo più pericoloso. Da qui nasce l’iniziativa Curre Curre Uagliò che consiste nell’installazione di una panchina bianca a Napoli per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.