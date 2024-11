La 911 Carrera T è un omaggio al piacere di guida

Porsche presenta la 911 Carrera T, un omaggio alla tradizione del marchio e al piacere di guida autentico. Disponibile sia in versione Coupé che Cabriolet è spinta dal motore boxer biturbo a sei cilindri da 3.0 litri, lo stesso della 911 Carrera, capace di erogare 394 cavalli e 450 Nm di coppia. La vera novità risiede nella trasmissione: la Carrera T è disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei rapporti, a sottolineare la sua vocazione sportiva.

Grazie a finestrini ultraleggeri, riduzione dell’isolamento interno e cambio manuale, la Carrera T pesa 1.478 kg, 40 kg in meno rispetto alla 911 Carrera standard. Le prestazioni sono di livello: accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 295 km/h.

L’asse posteriore sterzante, di serie, e il rapporto di sterzata più diretto sull’asse anteriore garantiscono una risposta precisa.

Esteticamente si distingue per un adesivo col logo dello schema del cambio sui finestrini posteriori, la denominazione del modello sul retro in Grigio Vanadio, inserti in Grigio Vanadio metallizzato su griglia del cofano posteriore, specchietti retrovisori e cerchi in lega leggera.

L’abitacolo sfoggia cronometro del pacchetto Sport Chrono, mentre la leva del cambio accorciata con pomello in legno di noce e lo stemma “MT” (Manual Transmission) sottolineano la natura purista. I sedili sportivi di serie sono neri con parte centrale in Sport-Tex, optional quelli leggeri a guscio singolo e gli Sport Plus. I prezzi sono a partire da 147.320 euro per la Coupé e 161.751 euro per la Cabriolet.

Francesco Forni