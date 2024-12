Kartodromo a Imola. Sfrecciano le emozioni

di Egidio ScalaCome in Formula 1. Sfrecciano le emozioni per una nuova grande esperienza per gli amanti dei motori. È stato presentato ufficialmente a fine novembre scorso al Museo Checco Costa dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il progetto che porterà alla realizzazione di un nuovo kartodromo su territorio romagnolo. La nuova struttura sarà realizzata da VKI® Kart Experience, realtà di riferimento a livello nazionale nel panorama rental karting, con 23 anni di esperienza nel settore.

I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dal sindaco di Imola Marco Panieri, dal Direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Pietro Benvenuti, dal Responsabile Generale VKI® Matteo Zanettin, dal Responsabile Operativo VKI® Simone Dal Grande, dal CFO and Business Development Manager VKI® Aldo Mininno e dal Brand Manager VKI® Davide Dal Grande. In rappresentanza del Comune di Imola sono intervenuti anche gli assessori Pierangelo Raffini ed Elena Penazzi. Come Brand Ambassador VKI® erano presenti Matteo Bobbi, Vicky Piria, Stefano Nicoli e il pilota Luca Ghiotto.

Il percorso di VKI® è iniziato nel maggio del 2001 ad Altavilla Vicentina (VI) e negli anni si è sviluppato fino a far diventare il brand un punto di riferimento per le migliaia di appassionati che desiderano provare l’adrenalina dell’esperienza in pista sempre all’insegna del puro divertimento. Con la sede vicentina VKI® ha realizzato numeri impressionanti dal 2008 al 2023: 226.000 clienti unici registrati; oltre 500mila corse generate (65.000 singole corse nel 2023 e 23.000 nuovi clienti registrati nel 2023).

Con l’approdo a Imola VKI® presenterà anche il progetto di rebranding e renaming: ’theway’ è il nome name col quale l’azienda proseguirà il suo viaggio. Il tracciato di Imola fonde indoor e outdoor per massimizzare le emozioni delle persone e di farle scendere in pista in ogni periodo dell’anno. A Imola, il tracciato avrà una lunghezza totale di 1.250 metri, con larghezza di 6 e 7 metri, per garantire sia la giusta sicurezza che la possibilità di divertirsi e sorpassare e potrà essere sfruttato in tre diverse modalità: Sun Track, Rain Track e Full Track. L’area box consentirà di ospitare un flotta di 43 kart (30 per adulti; 12 per bambini e un kart per persone con disabilità con comandi al volante). Nell’ambito del kartodromo troveranno spazio un bar, un’area food & drink, una sala polifunzionale per eventi e riunioni, un parcheggio con circa 90 posti auto e una grande area verde.