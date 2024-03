Il sistema anti-collisione riconosce gli animali

Nuova Yaris fa passi avanti anche nel capitolo sicurezza, con preziosi aggiornamenti agli Adas. Il sistema anti-collisione riconosce anche animali e ciclisti , l’Acceleration Supression riduce in maniera automatica la velocità in caso di pericolo e avvisi sonori richiamano all’uso della velocità corretta e al rispetto delle linee di carreggiata. Completa il pacchetto la chiave digitale capace di riconoscere e integrare fino a cinque smartphone in caso di uso plurimo dell’auto.