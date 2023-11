Il modello che allena. Sofia Goggia in montagna

Pedalare tra i boschi è diventato uno strumento fondamentale per gli allenamenti estivi di Sofia Goggia, che tra il ciclismo e lo sci individua molte analogie. Per lei la mountain bike è una vera passione. Per questo ha scelto eONE-SIXTY 10K, la Mtb elettrica più premiata in casa Merida. "Ho ’lavorato’ con una eONE-SIXTY 10K che mi ha guidato sui sentieri della bergamasca, ma che ho portato con me anche nell’ultimo ritiro a Cervinia – ha detto Sofia –. Consente di dosare gli sforzi rispetto a quella tradizionale e ha una geometria ideale che la rende versatile, agile e divertente per l’enduro".