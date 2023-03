Il fascino del mito si reincarna nella X125

Ritorna una delle icone che ha motorizzato l’Italia nel Dopoguerra. Compiuti i 75 anni, il mito Lambretta s’incarna in nuovi modelli che richiamano gli stilemi delle origini, a partire dal parafango fisso della ruota anteriore che è stato un segnale identitario negli anni ’50 e ’60. La casa prese nome dalla zona milanese di Lambrate dove si trovavano gli stabilimenti Innocenti e dal 1947 a fine anni Settanta lo scooter è stato antagonista della Vespa. Oggi mister Lambretta è l’olandese Walter Julius Albert Scheffrahm che dopo aver rilanciato il brand in Asia sta cercando di fare lo stesso in Europa con il nome Lambretta Consortium e fabbrica di assemblaggio in Thailandia. La gamma comprende X300, le serie G- Special e V-Special cui si è aggiunta la X125 (pensata per la città) che dovrebbe arrivare in Europa quest’anno.