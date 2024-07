IBE 2024 torna a Rimini. Tra mobilità collettiva attualità e formazione

IBE Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG - Italian Exhibition Group dedicato ai protagonisti internazionali del trasporto collettivo, torna alla fiera di Rimini dal 19 al 21 novembre. La manifestazione mette al centro il futuro dell’intermobilità con focus sulla transizione, grazie alla presenza delle aziende leader di settore, le innovazioni e le novità di mercato e a un’agenda di eventi pensata per riprogettare il sistema della mobilità in linea con gli obiettivi della Next Generation EU. A IBE 2024 saranno presenti leader internazionali della produzione di settore come IVECO BUS, che presenterà la propria gamma di veicoli full electric; Irizar, con la gamma coach e Irizar e-mobility; Sitcar Mobility Vehicles, che si presenterà alla community con una struttura rinnovata dopo l’acquisizione da parte del gruppo SIRA Industrie e una gamma elettrica completa e totalmente rinnovata di minibus/scuolabus da 5,90 a 8,80 metri.

Il segmento coach sarà invece rappresentato da Scania che porterà la gamma Touring innovata nelle tecnologie di bordo in accordo alla recente direttiva General Safety Regulation, Volvo Buses e da Otokar. Confermata anche la partecipazione di Isuzu Bus Italia, King Long, e dei carrozzieri Gruppo D’Auria, INDCAR, Fratelli Angellotto Bus e Carind international che hanno scelto IBE per annunciare le novità di produzione.

Dopo il successo della scorsa edizione, a IBE 2024 ritorna Electric Bus Driver Training: organizzato da IBE e Addestra e in collaborazione con EVAcademy, Efficient Driving e la rivista Pullman, il programma prepara i conducenti nella transizione alla guida grazie al supporto di IVECO BUS, che metterà a disposizione i veicoli della gamma elettrica.

Il tema della formazione è al centro del convegno a cura di AN.BTI Confcommercio Professionalità, tempo libero ed emolumenti: l’evoluzione della figura di autista di Bus in quella di ‘Bus Manager che vuole focalizzare l’attenzione su un fattore come quello del reclutamento del personale.

Il cambiamento delle organizzazioni dei costruttori di autobus e degli operatori TPL sotto la spinta della sostenibilità, curato da Andrea Bottazzi, dirigente manutenzione di TPER, analizzerà l’evoluzione sostenibile delle organizzazioni dei costruttori di autobus e degli operatori di trasporto pubblico locale.

Green jobs e formazione per il trasporto delle persone costituirà un percorso formativo dedicato ai giovani e avrà come focus l’adeguamento dell’offerta scolastica alle nuove professioni legate alla mobilità sostenibile condivisa, seguito da un talk di orientamento.