Gli itinerari in camper. L’italia di arte e sapori dal Trentino alla Sicilia

Con l’arrivo delle festività, l’atmosfera natalizia avvolge e illumina i borghi più suggestivi d’Italia e d’Europa. Un viaggio in camper tra i mercatini di Natale rappresenta un’occasione unica per immergersi nella magia autentica di queste località: tra luci scintillanti e i profumi invitanti del vin brûlé, si possono gustare specialità locali e scoprire regali di Natale originali e ricercati. Le tappe proposte da Yescapa spaziano dalle incantevoli località del Trentino Alto Adige, passando per l’Abruzzo e la Sicilia, fino a sconfinare in Germania, a Dresda, e Svizzera, a Basilea, offrendo esperienze indimenticabili e la possibilità di vivere appieno l’atmosfera calda e festosa del periodo natalizio.

I mercatini di Natale di Bolzano rappresentano una delle destinazioni più magiche in questo particolare periodo dell’anno: ogni angolo della città è illuminato da decorazioni, canti e casette di legno e ben 98 espositori offrono artigianato e delizie locali. Da qui, spostandosi a 30km verso nord, è possibile raggiungere Merano e i Giardini di Castel Trauttmansdorff, un enorme parco botanico con vista sulle montagne. Immancabile una sosta alle Terme di Merano dove trascorre delle ore di pieno relax. Durante i fine settimana da metà novembre fino all’Epifania, il borgo di Caramanico Terme ospita i mercatini di Natale tra le stradine di montagna. Esperienza perfetta per le famiglie grazie alle numerose attrazioni come la Casa di Babbo Natale o la pista di pattinaggio. A incorniciare il tutto, i leggendari zampognari che passeggiano per le vie del paese accompagnati da gruppi folkloristici, intonando canti locali e le più amate melodie festive. Il sud offre invece il borgo medievale di Erice con un’atmosfera natalizia unica, con mercatini che illuminano le stradine storiche. La caratteristica principale sono i presepi che decorano le piazze e le vie del paese. A pochi chilometri da Erice, inoltre, sono diverse le città da visitare anche d’inverno, come Trapani.

Mirko Di Meo