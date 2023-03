Giappone e Corea del Sud Una vacanza ’Bellissima’

Da aprile e fino a novembre MSC Bellissima sarà protagonista di un nuovo itinerario che porterà gli ospiti a scoprire uno dei Paesi più affascinanti, il Giappone. Navigherà in Asia toccando oltre al Giappone, anche Corea del Sud e Taiwan, per un viaggio nel tempo attraverso culture millenarie, per scoprirne e apprezzarne l’arte, la storia e la tradizione, ma anche restare affascinati dalla connotazione futuristica delle metropoli. Nel corso dell’itinerario in Giappone molte sono le meraviglie da ammirare, dalla capitale Tokyo ai ’tropici giapponesi’, da Fukuoka a Kobe e Hiroshima.