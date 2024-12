Fim Awards 2024. La grande festa del motociclismo. Il presidente Viegas:: "Anno memorabile"

Le superstar del motociclismo mondiale hanno brillato durante serata dei FIM Awards 2024. La cerimonia, che ha segnato la fine della stagione agonistica, ha visto i Campioni del Mondo FIM ricevere le prestigiose medaglie d’oro tra gli applausi degli ospiti, fra i quali i membri della FIM Family, guidati dal Presidente FIM Jorge Viegas.

Mille i presenti per onorare i vincitori dei sessantadue titoli mondiali provenienti da sei diverse discipline del motociclismo: Circuit Racing, Motocross, Trial, Enduro, Cross Country Rallies e Track Racing.

Il presidente della FIM Viegas dopo aver brevemente presentato la prima edizione dei FIM Intercontinental Games (le Olimpiadi delle moto), ha chiamato sul palco la Leggenda del Circuit Racing FIM Dominique Méliand, che ha consegnato le medaglie ai Campioni della categoria Circuit Racing. Fino ovviamente ai re della stagione 2024, ovvero Toprak Razgatlıoğlu – FIM Superbike World Champion e Jorge Martin – FIM MotoGP™ World Champion.

Quindi il presidente Viegas, ha dichiarato: "Riunire così tanti dei nostri Campioni del Mondo è sempre un’occasione eccezionale, e i FIM Awards 2024 hanno rappresentato la conclusione ideale per celebrare il centoventesimo. Vorrei ringraziare sinceramente ogni persona che, in qualsiasi modo, ha contribuito al grande successo della stagione 2024. Questa serata è stata un modo perfetto per festeggiarla e concluderla, anche se il nostro sguardo è già rivolto al 2025, con piani in corso per renderlo un anno ancora più memorabile".

Riccardo Galli