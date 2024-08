Eleganza, design e performance. Sanlorenzo a Cannes e Genova per presentare i suoi gioielli

Da oltre 60 anni Sanlorenzo costruisce yacht su misura esplorando l’innovazione attraverso l’esperienza per creare esemplari unici. Esempio ne siano, le sue novità, al debutto in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival ed esposte anche al Salone Nautico di Genova a settembre.

Creato in collaborazione con lo Studio Zuccon, SL86A testimonia un’evoluzione dell’applicazione del concetto di asimmetria, sfruttandone le potenzialità per ottenere soluzioni abitative inedite e ottimizzate (le sue dimensioni sono minori rispetto ai modelli precedenti) nel rispetto dell’eleganza e dello stile Sanlorenzo. E il risultato è ancora più distintivo quanto a valorizzazione degli spazi.

All’interno, l’ingombro dei collegamenti verticali ridotto al minimo consente di dedicare l’intero Main Deck alla convivialità, con una zona giorno open space composta da un ampio salone a poppa e una zona dining a prua customizzabile. Le ridotte barriere visive poi, esaltano la vetrata asimmetrica che, estendendosi da poppa verso prua, crea una connessione con il mare.

Connessione che si vive appieno a poppa, grazie all’introduzione di un elemento di trasparenza e a un design minimal e innovativo che permette alla barca di navigare senza scala a vista. Gli spazi esterni, invece, sono più ampi e fruibili, con due zone prendisole, una a prua e una integrata nella tuga.

Con SP92, invece, Sanlorenzo conferma la volontà di consolidare la ricerca nel segmento delle barche performanti e sportive nata con SP110.

Frutto della collaborazione con lo Studio Zuccon per il design esterno e con l’architetto Piero Lissoni per l’interior design, SP92 si avvale delle migliori tecnologie presenti su SP110 e del design tipico della gamma, ispirato al minimalismo e alla purezza delle linee.

Gli interni, distribuiti su quattro livelli, vantano soluzioni che ne valorizzano ampiezza e vivibilità rafforzando la connessione con il paesaggio marino, come le ampie vetrate che mettono in comunicazione l’interno con l’area di poppa, dove si trova una beach area personalizzabile di 45mq circa. In sintonia con il concetto alla base della linea Smart Performance, SP92 unisce gli atout di uno yacht altamente performante con l’impegno di Sanlorenzo per la sostenibilità.

Dalle geometrie della carena, che ottimizzano il coefficiente di resistenza alle velocità più utilizzate, alla progettazione degli elementi strutturali, all’impianto fotovoltaico con cella monocristallina ad altissima efficienza, fino agli arredi, realizzati con materiali compositi e tecnologie aeronautiche, tutto è stato pensato per minimizzare i consumi e l’impatto ambientale.

Marina Santin