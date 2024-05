Due ruote elettriche. L’orizzonte del traffico

Nell’ambito delle due ruote elettriche, Zero Motorcycles si spinge oltre i confini dell’innovazione con i suoi modelli S e DS da 11 kW, rinnovati e presentati durante l’ultima edizione di Eicma. Queste moto rappresentano

il futuro della mobilità urbana

e non, combinando perfettamente potenza, tecnologia avanzata e design sofisticato per offrire un’esperienza di guida senza precedenti e più accessibile. Per guidarle infatti non è necessario

essere motociclisti di lunga data,

ma è sufficiente possedere le patenti A1 o B.