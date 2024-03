Dissuasori nelle aree pubbliche: "Manutenzione fondamentale"

In un’epoca in cui la sicurezza delle aree pubbliche è sempre più importante, è indispensabile che le tecnologie e i sistemi utilizzati per la protezione di questi spazi assicurino sempre le performance migliori. Nel caso dei dissuasori – installati dalle amministrazioni per tutelare cittadini, turisti e centri città, nonché per regolamentare gli accessi a quest’ultimi – perché le prestazioni si mantengano invariate nel tempo è necessario non solo scegliere soluzioni caratterizzate da standard qualitativi elevati, ma anche programmare una manutenzione periodica eseguita a regola d’arte. Ne convita Alessandra Acerbis, Sales and Marketing Manager di ’Pilomat’, azienda bergamasca attiva nel settore dei sistemi per il controllo accessi veicolare.

"Ai fini del buon funzionamento del prodotto nel tempo, il dissuasore richiede manutenzione – afferma Acerbis –. Manutenzione peraltro obbligatoria secondo le indicazioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che va affidata a tecnici specializzati. Allocare adeguate risorse per una manutenzione eseguita al meglio significa tutelare la sicurezza pubblica, ottimizzare l’efficienza della regolamentazione degli accessi, curare nel dettaglio l’arredo urbano e infine anche salvaguardare il pianeta: dissuasori ben manutenuti possono durare più a lungo nel tempo, riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi modelli e allo smaltimento dei precedenti. Come da Direttiva Macchine – conclude – i nostri contratti prevedono due interventi programmati all’anno, da effettuare ogni sei mesi".

Il valore della qualità della manutenzione eseguita da Pilomat è concretamente testimoniato da numerosi impianti dell’azienda che, installati molti anni fa, sono ancora oggi perfettamente funzionanti. Ogni altra info su www.dissuasoripilomat.it