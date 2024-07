Cupra Formentor. Il Suv coupè ruggisce ibrido

Formentor è l’asso di briscola per Cupra, l’auto che quasi da sola ha fatto le fortune del marchio. Ora è arrivata al secondo capitolo: lo sport utility dinamico punta al rialzo col restyling. Il Suv coupé più venduto in Europa con oltre 120.000 esemplari consegnati nel 2023 esibisce uno stile evoluto, in sintonia con le sue origini, primo modello ’nativo’ di Cupra, senza parenti nel Gruppo VW.

Forme dedicate per una vettura che rappresenta l’orgoglio iberico, pensata, sviluppata e assemblata a Martorell (Barcellona) presso la sede della Casa. Esibisce uno stile definito dall’aggressivo muso di squalo del frontale, esaltato dai fari Matrix led e dalle firme dei loghi illuminate all’anteriore e al posteriore. Aggiornato l’abitacolo, che sfoggia materiali riciclati, la console aggiorna il nuovo schermo centrale da 12,9 pollici. Implementati la connettività, la velocità del sistema e anche il sound con l’opzionale sistema hi-fi a 12 altoparlanti.

Formentor non cambia le dimensioni, al pari dell’estetica – la principale arma vincente sul mercato – lunga 4,45 metri e alta 1,53 metri, sempre molto proporzionata. La taglia giusta per tutte le stagioni, filante e agile ma ecumenica a bordo, ben rifinita e personale. Offre una pletora di motorizzazioni. Si parte dal TSI benzina 1.5 e per la prima volta sul modello dalla versione mild hybrid a 48 Volt sempre con la stessa cilindrata e potenza (150 cv) ma con consumi ridotti di circa il 15%.

Tutti i powertrain benzina 2 litri sono stati potenziati, ma al top c’è la Formentor VZ, col 2 litri da 333 cv e 420 Nm di coppia con trazione integrale e tecnologia Torque Splitter, retaggio della scatenata VZ5 e modalità Drift che permette la sbandata controllata. Un portento, che accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La chicca è rappresentata dalle eHybrid, le plug-in aggiornate per potenza, 204 e 272 cv (e 400 Nm), ma soprattutto per batteria, con il nuovo accumulatore da 19,7 kWh che consente una autonomia in elettrico superiore ai 100 km.

Sulle strade della Catalogna Formentor ha sciorinato un comportamento dinamico sempre all’altezza. Ottima sintesi tra prontezza e comfort sempre accettabile. Esaltata dalla maggiore potenza nelle versioni di vertice. La ibrida plug-in non ha un peso eccessivo, 1.742 kg, ovvero 101 kg in più rispetto alla VZ da 333 cv (che è a trazione integrale) e sprinta sempre (0-100 in 7”), molto efficace se si mantiene la batteria carica.

Con oltre trecento cavalli e le quattro ruote motrici la versione di punta non fa prigionieri, rapida e prontissima in ogni occasione. Un gradino più in alto, il suv-coupé iberico rilancia le sue fiches con un carico ancora più importante di carattere. Il prezzo di Formentor 2024 parte da 37.200 euro per la benzina 1.5, ma inizialmente sarà disponibile la mild hybrid da 39.500 euro. Nei mesi la gamma si completerà.