Cruisym, Joymax e Joyride 16. Sym suona la carica dei 300. Maxi-gamma dalla cilindrata big

Sym punta forte sul 300. E lo fa realizzato tre scooter destinati ad accendere le emozioni e la fantasia di una clientela che più vasta non si può. Da qui il concetto dell’aver creato la più grande famiglia esistente sul mercato di questa gamma, dove ogni componente risponde ad un preciso requisito e ad un target diverso.

Cruisym α 300 sfoggia nel suo emblema la lettera alfa, che nel sistema numerico dei Greci era il segno usato per il numero 1 e che in astronomia designa la stella più brillante: il suo spunto in accelerazione lo fa senza dubbio spiccare nel traffico, le sospensioni posteriori regolabili garantiscono massima stabilità, il comfort della sella ampia e ben ammortizzata, unito ad una pedana con tre diverse porzioni per i piedi, lo rende facile da guidare.

Joymax 300, il cui nome per esteso aggiunge il simbolo Z+, ossia l’insieme dei numeri interi positivi e nelle formule scientifiche il numero atomico, è il mezzo più esplosivo di questa famiglia. Il motore monocilindrico a quattro tempi da 278 cc raffreddato a liquido, unito al sistema ABS Bosch presente su entrambi i dischi dei freni lo rendono un mezzo altamente performante e allo stesso tempo molto sicuro. Comfort da business class, che strizza l’occhio agli anticonformisti un po’ ribelli.

Joyride 300 16 vanta un karma di tutto rispetto, che si lega anche al significato del numero 16: in matematica è un numero potente e Joyride sorprende per le sue performance; rappresenta un nuovo inizio e Joyride è una svolta per chi cerca in un unico mezzo la quotianità e il fuoriporta; simboleggia l’albero, da cui dipartono radici salde e una propensione verso l’alto, caratteristiche che si ritrovano nella compattezza e nella solidità di uno scooter che si muove con sicurezza su ruote alte (anteriore da 16’, soluzione atipica per un GT). La sigla HD nel suo caso ha una doppia valenza, High Definition nel design e Hard Disk superiore nella meccanica.

"Questo per noi rappresenta un anno di conferme, che ci vede in pianta stabile come quarta forza nel mondo degli scooter – afferma Domenico Lojacono, sales e marketing director di Sym Italia –. Essere in linea con il 2023, il nostro anno di maggior successo, e mantenere oltre il 10% delle quote di mercato nel mese di giugno è per noi fonte di grande orgoglio e dimostra come il lavoro che stiamo portando avanti inizi a dare i suoi frutti. Siamo gli unici ad avere in gamma una famiglia come quella dei 300, che vanta ben 4 modelli e che ci permette di coprire un target davvero ampio e variegato".