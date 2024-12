Con i Quattro Anelli test drive ed eventi nel cuore delle Dolomiti

Prosegue l’impegno Audi verso l’ambiente, con investimenti importanti che lo rendono oggi l’unico brand con una gamma elettrica prodotta esclusivamente presso stabilimenti carbon neutral. Questa roadmap trova perfetta corrispondenza nella presenza sul territorio montano con iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’uso attento delle risorse. Si conferma anche per l’imminente stagione invernale la presenza della Casa di Ingolstadt sia in Alta Badia, sia a Cortina, sia a Madonna di Campiglio, a stretto contatto con le realtà locali per essere parte del piano di sviluppo del territorio e valorizzare l’ecosistema montano, sia nel rispetto dell’ambiente sia nel rispetto degli asset di Marca.

Frutto della condivisione di valori e di una fattiva collaborazione tra i diversi protagonisti del territorio, le partnership danno origine a momenti di comunicazione ad hoc ed eventi dedicati alle eccellenze locali. Il contributo del marchio dei Quattro anelli si traduce anche concretamente nella mappatura e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi. Con l’obiettivo di incrementare sempre più l’integrazione tra le tecnologie sostenibili Audi e la località, sono infatti presenti in loco 12 stazioni di ricarica tra colonnine Enel X Way e Audi recharge nei pressi dei principali touch point Audi, a disposizione dei clienti e dei possessori di vetture elettriche che si trovano in zona.

Nelle diverse località, numerosi i presidi permanenti Audi sul territorio tra Info point e Audi Dynamic Area. Grazie a una flotta di 34 vetture il pubblico può cimentarsi nelle Audi Driving Experience nella natura delle Dolomiti, e nelle Audi safe driving experience, per imparare ad affrontare ogni situazione di guida in massima sicurezza. A bordo dei modelli più recenti della gamma Audi, con il supporto di istruttori qualificati, gli appassionati possono scoprire gli highlights delle vetture e le novità mild hybrid, plug in hybrid e full-electric targate Audi, sia su strada che su neve e ghiaccio.

Inoltre, dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della lunga tradizione dei due brand e dell’attenzione all’eccellenza e ricerca della migliore performance. Collaborazione testimoniata dalla flotta Audi messa a disposizione degli atleti FISI anche per la stagione in corso, vetture che accompagneranno gli azzurri nei loro spostamenti.