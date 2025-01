Con Audi A6 e-tron il futuro è già arrivato. Linea e autonomia top

Berlina d’avanguardia ma anche station wagon dal cuore tech e soprattutto elettrico. Audi A6 entra nel futuro e lo fa con la firma e-tron che contraddistingue i modelli ad elettroni della casa dei Quattro Anelli. Audi A6 e-tron si basa sulla nuova piattaforma PPE, declinata ovviamente nelle versioni berlina e Avant ed è disponibile anche con la trazione elettrica Quattro.

L’architettura che ha fatto già da base alla nuova Q6 e-tron è stata sviluppata insieme a Porsche e garantisce una rigidità torsionale elevata oltre ad una ripartizione delle masse ottimale e a un coefficiente aerodinamico 0,21, risultato mai raggiunto da una vettura Audi in tutta la storia del brand.

Lunga 4,93 metri, ha una capacità di carico di 522 litri che diventano rispettivamente 1.422 litri per la Avant e 1.330 litri per la berlina se si abbattono le sedute posteriori. Lusso e modernità si intrecciano all’interno dell’abitacolo, con la tecnologia a supporto di conducente e passeggeri: dietro al volante troviamo il pannello ricurvo con tecnologia OLED che integra il Virtual Cockpit da 11’’ e lo schermo touch da 14,9’’.

Il cuore della nuova Audi A6 e-tron è costituito da motori elettrici PSM e ASM che garantiscono una maggiore densità di potenza e al contempo anche un peso ridotto del 20%. Quattro le versioni disponibili per il nuovo modello ad elettroni dei Quattro Anelli: la versione base con 326 CV e 435 Nm di coppia, la e-tron Performance con 381 CV e 565 Nm, la e-tron quattro con 462 CV 580 Nm e infine la S6 e-tron quattro con 551 CV e 580 Nm di coppia in grado di coprire lo 0-100 in 3,9 secondi. Tutte le versioni sono abbinate ad una batteria al litio da 94,9 kWh, anch’essa ottimizzata, per una gestione termica intelligente e predittiva.

L’accumulatore si integra con l’architettura a 800 Volt, garantendo la compatibilità con la ricarica rapida fino a 270 kW. In pratica l’A6 e-tron è in grado di recuperare 310 km in 10 minuti e passare dal 10 all’80% del range di percorrenza in 21 minuti. L’autonomia poi può toccare i 756 km. Su strada la marcia procede in maniera più che confortevole, cullati dall’ambiente ovattato e dal silenzio della marcia elettrica, ancor più sulle strade tortuose che da Cortina vanno verso Corvara.

Nella breve parentesi sulla neve, anche la trazione quattro conferma le sue doti di grande versatilità, mettendoci tra le mani una vettura pronta a tutto o quasi. Capitolo prezzo: la nuova Audi A6 e-tron è già disponibile per gli ordini, con il listino che parte da 65.500 euro per la berlina mentre per la Avant occorrono 68.900 euro.

Gianluca Sepe