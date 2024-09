CMD per la mobilità: trent’anni di storia italiana. Soluzioni innovative nel rispetto dell’ambiente

Un’eccellenza del Made in Italy. CMD, azienda di San Nicola La Strada (Caserta), da oltre 30 anni, progetta e realizza motori e soluzioni complesse ’taylormade’ per l’industria automobilistica, nautica e aeronautica, facendo della tutela dell’ambiente (dal 2021 presenta volontariamente il bilancio di sostenibilità) e dell’impegno sociale, il suo punto di forza. "La nostra mission – spiega infatti, il Ceo dell’azienda la cui sede legale e impianti produttivi si trovano ad Atella (Potenza), Mariano Negri – è innovare per migliorare il mondo in cui viviamo: la risorsa più importante che abbiamo e che lasceremo a chi verrà dopo di noi".

Forte di questo background, CMD presenta al Salone Nautico di Genova (presso lo stand FNM Hybrid) Blue Energy e Blue Hybrid System. Blue Energy è una gamma di batterie al litio ad alta efficienza sviluppata per la propulsione marina ibrida ed elettrica che comprende moduli da 96V a 288V, a partire da 22kWh di energia utilizzabile, collegabili tra loro in maniera modulare per ottenere soluzioni fino a 800V.

Tra le sue principali caratteristiche, il sistema di raffreddamento dei moduli, che mantiene temperature operative ottimali e prolunga la durata della batteria, e un modulo di comunicazione IoT che, tramite Wi-Fi o 5G, trasmette i dati energetici su una piattaforma cloud dove costruttori e armatori possono visualizzare i dati di utilizzo e di consumo ed effettuare aggiornamenti e ottimizzazioni software in totale autonomia. Il Battery Management System (il BMS) è sviluppato internamente dall’azienda ed è certificato secondo lo standard ISO 26262 ASIL C. Il Blue Hybrid System (BHS), invece, è un sistema ibrido marino che permette due modalità di navigazione (endotermico ed elettrico) indipendenti tra loro ma gestite da un unico sistema di controllo.

I principali componenti del BHS sono: motore elettrico, elettronica di controllo e pacco batterie. Il motore ibrido presentato a Genova è sviluppato sulla base del D4 Volvo Penta e nasce dalla collaborazione tra l’azienda italiana Ing. Ruggero Vio – riferimento per la commercializzazione in Europa – e CMD. Insieme hanno studiato questa soluzione per la città di Venezia poiché consente sia una navigazione priva di emissioni e a basse velocità nella modalità elettrica, sia una navigazione più performante, in grado di gestire anche la ricarica del pacco batterie, in modalità endotermica. I motori ibridi con il sistema BHS sono la risposta alla sempre più crescente richiesta di applicazioni adottabili nelle aree marine protette, nelle zone lagunari e nei canali navigabili caratteristici di tutta Europa.

Inoltre, il BHS sviluppato da CMD può essere accoppiato ai motori endotermici di diverse case costruttrici. "Le competenze e la lunga esperienza nell’ambito della Ricerca & Sviluppo di CMD – afferma Giorgio Negri, Sales Manager – hanno consentito di affermarci come partner affidabile nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche personalizzate".