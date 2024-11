CL500 per tutti. Novità EV Fun: il cuore di Honda

Tutto il mondo di Honda. Con un occhio speciale al green, alla mobilità sostenibile e un 2025 che per i modelli storici sarà senza dubbio un anno speciale. L’EV FUN Concept è il primo modello sportivo elettrico di Honda. Offre prestazioni equivalenti a quelle di una motocicletta a motore a combustione interna (ICE) di medie dimensioni ed è previsto per la commercializzazione entro il 2025.

Oltre all’elevato livello di maneggevolezza sviluppato da Honda nel corso dei decenni, l’EV Fun Concept offre una guida silenziosa e priva di vibrazioni – possibile solo con la potenza elettrica – in un pacchetto di motocicletta naked facile da gestire, con un design elegante e futuristico. Sviluppato applicando know-how e tecnologie di derivazione automobilistica e Power Product Honda, la batteria dell’EV FUN Concept è compatibile con il caricabatterie rapido CCS2 (lo stesso standard delle automobili) ed è stata sviluppata per trovare il miglior equilibrio tra leggerezza e prestazioni di ricarica rapida. Fornisce un’autonomia di oltre 100 km. In mostra ad Eicma anche un nuovo concept di Motore a Combustione Interna (ICE) ad alta efficienza e alte prestazioni, sviluppato per motociclette di cilindrata medio‑alta.

Progettato per essere estremamente snello e compatto, il motore V3 a 75° raffreddato ad acqua presenta il primo compressore elettrico al mondo per motociclette, in grado di aumentare la compressione dell’aria di aspirazione indipendentemente dai giri del motore, il che significa che una coppia elevata può essere fornita su tutta la gamma di giri. Inoltre, il compressore elettrico consente un’alta libertà di disposizione di tutti i componenti nello spazio limitato disponibile su una motocicletta e una centralizzazione efficiente della massa.

Si va alla nuova GB350S, una motocicletta accessibile compatibile con la patente A2, con un fascino retrò che rende omaggio alla straordinaria storia di Honda. Spinta da un evocativo motore monocilindrico raffreddato ad aria, è progettata per il puro piacere di guida per qualsiasi livello di esperienza, con una combinazione di linee senza tempo, prezzo accessibile e tecnologia moderna, come forcella con steli da 41 mm, freno a disco anteriore da 310 mm, frizione antisaltellamento, luci a LED e controllo di trazione HSTC.

Che dire poi del CL500? Lo ‘urban scrambler’ conforme alla patente A2 di Honda riceve aggiornamenti per comfort, ergonomia e stile. Un nuovo cruscotto Lcd è più visibile in tutte le situazioni, mentre la disposizione rivista della sella e delle pedane aumenta il comfort del pilota. Le nuove opzioni di colore amplificano lo stile senza tempo.

Si arriva infine al modello di punta della popolare famiglia SH, l’SH350i (il re degli scooter) – costruito nella fabbrica di Honda a Atessa (Chieti) – mira a rafforzare la sua popolarità di lunga data con un aggiornamento del design guidato da un nuovo faro Led a fascio sdoppiato. Quattro le opzioni di colore e un vano portaoggetti più grande con presa USB-C migliora la praticità, così come il vano sottosella ora dotato di una comoda luce interna.