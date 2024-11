CGT Trucks cresce. Nei prossimi tre anni flotta di mille mezzi

CGT Trucks è un’agenzia di noleggio di veicoli industriali in Italia. Dispone nella sua squadra di 750 camion ed entro tre anni punta a una flotta di mille membri. Il modello di noleggio CGT Truks si contraddistingue per il suo business ibrido, flessibile e multi-offerta, basato sulla relazione con il cliente. Dieci anni fa CGT Trucks (nella foto l’ad Franco Greco) è stata tra le prime aziende del settore ad avviare l’attività di noleggio di veicoli industriali in Italia.

Nel comparto del noleggio quello dei veicoli industriali è in realtà in Italia ancora oggi una novità, comprende circa il 5-6% del mercato annuo. Il noleggio rappresenta anche una soluzione sostenibile per il settore in quanto permette di far circolare mezzi nuovi, con sistemi di propulsione all’avanguardia capaci di ridurre le emissioni di CO2, rispetto a quelle immesse nell’atmosfera da veicoli con un’età avanzata. Per il prossimo futuro CGT Trucks si è posta l’obiettivo di continuare a crescere in modo distintivo, puntando da un lato sullo sviluppo del noleggio e, dall’altro, sul consolidamento del modello ibrido. La società CGT Trucks fa parte del TESYA, Gruppo internazionale formato da 25 società in 15 paesi.

Si tratta di una società per azioni non quotata, una realtà familiare italiana con oltre 90 anni di esperienza e ben 3700 dipendenti. Entro il 2025 l’obiettivo dell’azienda è quello di crescere dimensionalmente. Tra i temi che guideranno lo sviluppo ci sono al centro l’evoluzione tecnologica, la transizione energetica, la digitalizzazione e lo sharing economy.

Punto cardine del piano strategico aziendale è la sostenibilità ambientale: nel 2030 TESYA vuole ridurre le emissioni di CO2 del 37,8%. Inoltre il Gruppo ha già avviato il processo di installazione di impianti fotovoltaici, l’elettrificazione degli impianti di riscaldamento, l’acquisto di energia 100% green e l’utilizzo i veicoli ibridi.