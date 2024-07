Bmw Serie 5 Touring. La wagon dei desideri

di Giuseppe Tassi

C’è ancora spazio nel mercato dei voracissimi Suv per una wagon di lusso come Serie 5 Touring? Bmw ne è convinta da sempre e così lancia sul mercato, a metà del 2024, la sesta versione di un’auto pensata per le famiglie e molto amata anche dal mondo delle flotte aziendali. Eclettica, viaggiatrice ma anche cittadina, per la sua insospettabile agilità, la wagon derivata dalla Serie 5 berlina è un autentico prodigio di tecnologia.

Assistenza alla guida avanzatissima, display digitale panoramico, e ampia gamma di motorizzazioni ne sono la cifra distintiva. E per la prima volta la grande wagon offre anche una versione elettrica, i5 Touring , in linea con le politiche di sostenibilità ambientale che il gruppo tedesco persegue da sempre. Versatile, elegante, comoda, la nuova Serie 5 Touring mantiene le proporzioni della sorella berlina (5,06 metri) e guadagna così 10 cm di lunghezza rispetto al modello precedente con un passo di 2,99 m. Il design risulta più filante e la nuova coda allungata non disturba il gioco delle proporzioni.

All’interno troneggia il Curved display composto da due schermi da 12.3 e 14,9 pollici. Il sistema operativo Bmw OS 8,5 offre la possibilità di giocare con l’Air Console ed effettuare streaming video grazie a una connessione 5G che garantisce navigazione, info in tempo reale via cloud ed head up display con realtà aumentata ricco di informazioni e modalità di visione.

Al kit tecnologico si sommano i più moderni Adas con due chicche in aggiunta: la capacità dell’auto di effettuare il sorpasso da sola e rientrare in corsia. Basta attivare il cruise control adattivo e guadare lo specchietto retrovisore laterale. E poi c’è la modalità che permette alla vettura di procedere autonomamente al parcheggio, anche se il guidatore è fuori dall’abitacolo. Chiave del successo di Serie 5 Touring sarà l’architettura di propulsione flessibile che consente di produrre varianti di modelli con motori a benzina e Diesel altamente efficienti oltre a sistemi ibridi plug-in o totalmente elettrici su un’unica linea di produzione presso lo stabilimento di Dingolfing.

Il bagagliaio da 570 litri, il grande spazio interno, sedili e volante in pelle vegana completano l’identikit di un’auto che mira a soddisfare ogni tipo di clientela e di esigenza. Il test drive lungo le rive del Lago Maggiore conferma la piena efficienza di due versioni che stanno agli antipodi. Da una poarte la 520d xDrive mild hybrid con il 2.0 da 197 cv e dall’altra la i5 pura elettrica da 340 cv e 560 km di autonomia. Il Diesel è sorprendente per silenziosità ed efficienza, con l’ottimo cambio automatico ad 8 rapporti e il lavoro prezioso delle sospensioni che ammortizzano i 19 quitali di peso della vettura.

Un’agilità ancora più marcata nella versione elettrica che pure di quintali ne pesa 22. La coppia subito disponibile, l’accelerazione 0-100 in 3,9 secondi assicurano scatto felino e riprese brucianti senza nulla togliere al comfort dell’abitacolo. Lo sterzo diretto e preciso trasforma le curve in rettilinei e limita in modo costante ogni scodinzolamento del posteriore. I prezzi della nuova Serie 5 Touring partono da 71.000 euro.