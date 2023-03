Aygo X Undercover. Grintosa e modaiola per la città ’nascosta’

La Toyota Aygo X Undercover

Mille esemplari saranno disponibili per il mercato italiano. Un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro. Toyota Aygo X Undercover è stata presentata a Parigi durante la Fashion Week 2023. Una vera e propria ’special edition’ realizzata dalla casa nipponica insieme al designer Jun Takahashi. La city car ha davvero tanto carattere ed è assolutamente contemporanea.

Uno stare al passo con i tempi che è raccontato innanzitutto dai colori e dall’utilizzo di certi materiali. Dall’esclusiva cromia grigio celestite con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, agli inserti rosso corallo per i cerchi in lega da 18”. Le motorizzazioni? Solo benzina, anche perché il cuore della Toyota Aygo X Undercover è un 1.0 tre cilindri aspirato da 72 cavalli e 93 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 5 marce oppure automatico di tipo Cvt.

Non meno carattere presentano gli interni, con sedili brandizzati e avvolgenti, tappetini con motivo Monogram e adesivi sul tetto con il claim di Takahashi ’Chaos-Balance’. La campagna di lancio – in pieno spirito fashion parigino – è stata ambientata in un mondo fantastico mixando la stessa Parigi e Tokyo: una città ’nascosta’ appunto in cui il reale e il virtuale si fondono. Come l’emozione di guidare la grintosa Undercover.