Anteprima assoluta ’Astor 36’, il gioiello di Bellini Yacht

Bellini Yacht, l’unità di business del Gruppo Bellini dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso di lunghezza compresa tra i 36 e i 66 piedi, ha preso parte per la prima volta in assoluto alla 46° edizione del ‘Cannes Yachting Festival’, che si è concluso il 15 settembre 2024 nella magica ed elegante cornice della Croisette a Cannes.

Il prestigioso salone europeo è stato il palcoscenico ideale per la presentazione in anteprima mondiale di Astor 36, il primo modello sul mercato a marchio Bellini Yacht. Il progetto è frutto della collaborazione tra Norberto Ferretti, fondatore del Gruppo Ferretti, che in quanto leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht di fascia alta che combinano innovazione, eleganza e tecnologia all’avanguardia ha seguito e continuerà a seguire per i progetti futuri la concettualizzazione e lo sviluppo dei modelli, e Brunello Acampora, designer e progettista di imbarcazioni di fama internazionale fondatore dello studio di engineering e design ’Victory Design’.

"Per noi si tratta in realtà di un ritorno alle origini quando, negli anni ’60, mio nonno Battista costruiva imbarcazioni in legno a nome Bellini nel porto di Filanda di Cusane – ha dichiarato Battista Bellini, Ceo del Gruppo Bellini, aggiungendo: "Il Salone di Cannes è stato per noi un’opportunità inestimabile di debuttare nel mondo della nautica con una premiere mondiale a marchio Bellini Yacht".

"Un ringraziamento speciale – ha proseguito Battista Bellini – va a Norberto, che con la sua profonda conoscenza del mercato, la sua visione e la sua straordinaria esperienza nella navigazione, ci ha ispirato, insegnato e permesso di creare un prodotto che è un concentrato di razionalità e design, con le esigenze dell’armatore al centro di ogni decisione. Desidero, inoltre, ringraziare Brunello Acampora per l’eccezionale lavoro di ricerca stilistica e tecnologica svolto nell’ultimo anno".