Alla Formentor VZ5 in edizione limitata lo scettro di più potente

Versione speciale per il Suv del Marchio sportivo spagnolo Cupra (Gruppo Volkswagen). Arriva infatti la Formentor VZ5 BAT: 500 esemplari con una motorizzazione più potente rappresentata dall’iconico motore 2.5 TSI a cinque cilindri che eroga 390 cavalli di potenza e 480 Nm di coppia. Una grande varietà di dettagli esterni e interni ne esaltano poi il carattere emozionale. Come racconta Sven Schuwirth, Chief Operating Officer di Cupra "i nuovi elementi esterni di design, nero su nero, ne esaltano la sportività. Gli interni, più scuri, rendono l’esperienza di guida più emozionante".

Nell’abitacolo mantiene la sportività, integrando elementi quali i sedili avvolgenti e sportivi CUP Bucket in pelle nera di serie e il volante racing con il logo nero. Spiccano le cornici cromate nere che delimitano sia le bocchette dell’aria che la console centrale e il sistema di navigazione con display touch da 12 pollici. Il design esterno è arricchito di dettagli neri, dal colore metallizzato e dai cerchi in lega neri da 20”. I mancorrenti sul tetto e la calandra – cornice compresa –, presentano una finitura nera lucida, i gusci degli specchietti laterali sono realizzati in fibra di carbonio neri così come le rifiniture dell’estrattore posteriore e dei 4 terminali di scarico (Cerakote). I fari Matrix Led, il logo sulla parte anteriore e posteriore nero e il lettering Cupra sono cromati in scuro sul retro.

Francesco Forni