Al Palexpo dopo 4 anni. Nel 2025 bis in Qatar

Il Salone dell’auto di Ginevra compie cento anni di vita. Nato come manifestazione locale nel 1905, divenne rassegna internazionale proprio nel 1924, esattamente un secolo fa. Da allora ad oggi sotto le volte del Palexpo di Ginevra sono sfilate in passerella tutte le più grandi novità del mondo automotive. Solo la doppia spallata del Covid e della guerra fra Russia ed Ucraina ha spezzato l’incantesimo, cancellando il Salone del 2020 a due giorni dall’inaugurazione per il diffondersi del Coronavirus. Dopo ben quattro anni di stop la grande rassegna internazionale dell’auto torna finalmente in scena, confermando l’intesa del GIMS per un salone ’gemello’ in Qatar. Dopo la riuscita anteprima del 2023, il 2025 prevederà finalmente un doppio appuntamento nello stesso anno: Ginevra a febbraio e Doha a novembre.