Academy Offroad. Il marchio Honda vola nel domani

Chiamtale operazione-fuoristrada. Ovvero lì, dove le emozioni della velocità si incrociano alla perfezione con quello del limite da cercare a tutti i costi. Su terreni che sembrano quasi lontano nel tempo. Lontani dall’asfalto. Honda questo lo ha intuito subito e ieri come oggi, mette sul mercato moto che dominano il mondo. Fino a creare una vera e propria scuola. Una sorta di università dello ’sterrato’.

L’avventura della True Adventure Offroad Academy di Honda è cominciata nel 2016, quando il titolare Marcello Romano incontra ad Eicma 2015 il management della Casa dell’Ala. L’occasione è importante, sullo stand è esposta la nuova CRF1000L Africa Twin, modello che segna la rinascita della maxienduro più amata di tutti i tempi. Tra il dire e il fare il passo è breve.

Già ad aprile 2016 partono i primi corsi e il successo non solo è immediato, ma cresce di mese in mese. Negli anni successivi aumentano le date e i servizi offerti, oltre alle Africa Twin nella sede di San Giorgio Piacentino arrivano anche gli X-ADV, poi le CB500X, le CRF300L e Rally, e le CRF450XR, per un’offerta di corsi offroad completissima a cui si aggiungono dal 2020, con l’arrivo della nuova CRF1100L Africa Twin, anche escursioni e tour.

Dal 2022, a seguito delle numerose richieste di tanti enduristi, ai corsi si affianca anche la vendita delle Honda CRF cross ed enduro distribuite da RedMoto, che portano ben presto la True Adventure Offroad Academy ad offrire anche l’assistenza sulle specialistiche Honda monocilindriche.

Esigenze logistiche e di spazio convincono a fine 2023 Marcello Romano a fare il grande passo, c’è bisogno di una nuova grande sede per ospitare la flotta ormai arrivata a 30 moto, l’officina, l’aula di teoria e la vendita. Honda Motor Europe Ltd. Italia conferma il suo supporto e così a Carpaneto Piacendino nasce il nuovo enorme offroad center, 3 mila mq dedicati al fuoristrada Honda dove trova spazio anche la vendita di abbigliamento Alpinestars dedicato all’offroad e degli accessori Acerbis. Quanto alle gomme, c’è il pieno supporto con Dunlop.

Il team è carico e il titolare, gli istruttori, il tecnico di officina, il commerciale e la segreteria si mettono subito alla prova, quando in occasione della presentazione della nuova struttura ai media, si è tenuta anche la prova dinamica riservata alla stampa di settore della nuova CRF1100L Africa Twin ES 2024.

Honda True Adventure Offroad Academy è un punto di riferimento per tutti gli appassionati delle CRF cross ed enduro, e che hanno voglia di seguire corsi e tour, o semplicemente immergersi nella nuova elettrizzante atmosfera dell’imminente inizio della nuova stagione offroad 2024 targata Honda. La nuova sede della Honda True Adventure Offroad Academy è a Carpaneto Piacentino all’incrocio tra SP6 e SP10, in via Alessandro Volta 37.